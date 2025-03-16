Создана биогибридная рука с человеческими мышцами

Для создания руки учёные под руководством профессора Сёдзи Такэути вырастили тонкие мышечные волокна из человеческих клеток и собрали их в пучки, которые назвали MuMuTAs — множественные мышечные актуаторы.
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