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Создана биогибридная рука с человеческими мышцами

Создана биогибридная рука с человеческими мышцами

Для создания руки учёные под руководством профессора Сёдзи Такэути вырастили тонкие мышечные волокна из человеческих клеток и собрали их в пучки, которые назвали MuMuTAs — множественные мышечные актуаторы.

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