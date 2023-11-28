Кабмин поддержал сохранение рабочих мест за добровольцами Росгвардии

Правительство одобрило законопроект депутатов и членов Совфеда, который распространяет на добровольцев Росгвардии и членов их семей соцгарантии и трудовые льготы попавших под мобилизацию граждан и военнослужащих по контракту.
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