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Кабмин поддержал сохранение рабочих мест за добровольцами Росгвардии

Правительство одобрило законопроект депутатов и членов Совфеда, который распространяет на добровольцев Росгвардии и членов их семей соцгарантии и трудовые льготы попавших под мобилизацию граждан и военнослужащих по контракту.

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