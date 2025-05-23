"Грамота.ру": россиян раздражают молодежные слова "кринж" и "изи" в речи

"Дзен" совместно с порталом "Грамота.ру" в честь Дня славянской письменности и культуры провел опрос, согласно результатам которого стало известно, что россиян большего всего раздражают слова "кринж", "рашить" и "изи" в молодежном сленге.
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