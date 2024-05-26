Контракт Семака, пляски Кержакова и звонок мамы Сергееву: как «Зенит» отмечал завоевание шестого подряд чемпионства

В Санкт-Петербурге эмоционально отпраздновали завоевание «Зенитом» шестого подряд чемпионства. Главный тренер Сергей Семак после финального свистка в матче 30-го тура с «Ростовом» упал на колени и принялся креститься.
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