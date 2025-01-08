Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 768 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • vladimir vedenkin
    Вся эта "лапша на уши", в том матвейчевская с угрозами терактов, о невозможности избавиться от мигрантов преследует ц...КОМАНДИР ШТУРМОВ ...
  • demyr150648
    Верно, дерьмо черноножопое. Если начнется внутри страны заварушка, их же попутно перестреляют.Члены диаспоры за...
  • demyr150648
    Молодец! И не дай бог дать хоть что-то взаймы армяшке. Не давайте этим паразитам. Турок на них нет! Как и на Азиков н...Члены диаспоры за...

Премьер Дании заявила, что Гренландия все еще не продается

Премьер Дании заявила, что Гренландия все еще не продается

Метте Фредериксен приветствовала инвестиции США в эту территорию. Владимир Рубанов © Фото: Kristian Tuxen Ladegaard Berg Keystone Press Agency, Global Look Press Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергла желание избранного президента Дональда Трампа купить Гренландию, но приветствовала инвестиции США в самоуправляющуюся территорию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
федор
А эта дама уже собрала консервы для возможной войны с Россией! Дура конченная, смотри королевство не просри!!!!!! Нежданчик тебе от Трампа.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх