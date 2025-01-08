Премьер Дании заявила, что Гренландия все еще не продается

Метте Фредериксен приветствовала инвестиции США в эту территорию. Владимир Рубанов © Фото: Kristian Tuxen Ladegaard Berg Keystone Press Agency, Global Look Press Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергла желание избранного президента Дональда Трампа купить Гренландию, но приветствовала инвестиции США в самоуправляющуюся территорию.
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