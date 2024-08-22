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salekhard.online

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Варенье из голубики на весь город. История с муралами прибавляет красок и настроения

Варенье из голубики на весь город. История с муралами прибавляет красок и настроения

Мастера монументальной живописи в нашем городе выбирают уже не только архитектурные сооружения, оживляют теплопункты и ограждения, но и замахнулись на объёмные хранилища нефтепродуктов.

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