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Обнаружен простой тест выявить болезнь Альцгеймера на ранней стадии

Обнаружен простой тест выявить болезнь Альцгеймера на ранней стадии

Обнаружить болезнь Альцгеймера до появления первых симптомов поможет простой тест на запахи. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование Массачусетского медицинского центра Mass General Brigham, США.

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