Дети, пожилые люди и не только: врач Жемчугов раскрыл группу риска по новым штаммам гриппа

Эксперт рассказал, у кого более высокие шансы заразиться новыми штаммами гриппа. Ранее стало известно о распространении в стране новых штаммов вируса гриппа, к которым нет иммунитета среди граждан.
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В наше время эпидемии различных заболеваний происходят всё чаще. И это не удивительно потому, что Иисус предупреждал об этом. В Библии говорится: «Тогда сказал им: восстанет народ на народ, и царство на царство; будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба… Так, и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие». От Луки, 21 глава — Библия — Синодальный перевод. В это непростое время легче справляться с трудностями с мыслью, что Бог вскоре разрешит все эти проблемы и последствия.