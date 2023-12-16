Лазерная эпиляция голеней: технология процедуры, описание, противопоказания, фото до и после

Гладкая кожа прекрасной половины человечества издавна ассоциировалась с красотой и женственностью. Современные специалисты предлагают огромный выбор средств борьбы с нежелательным волосяным покровом на теле.
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