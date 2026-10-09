Российский капитализм сегодня

В статье дается оценка текущего состояния экономики России, сформировавшихся проблем, в т.ч. в ОПК, с целью выработки возможных путей модернизации сложившегося экономического механизма для обеспечения устойчивого развития на основе исторического анализа механизмов экономической деятельности в России, начиная с первого кризиса российского капитализма в период 1916-1917 гг.