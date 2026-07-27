Омичи стали больше путешествовать по России, но до турпотока предыдущих лет все равно еще далеко. По данным Омскстата, в 2025 году местные турфирмы отправили в организованные туры по России более 132 тыс.
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Омичи стали больше путешествовать по России, но до турпотока предыдущих лет все равно еще далеко. По данным Омскстата, в 2025 году местные турфирмы отправили в организованные туры по России более 132 тыс.
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