Столы для работы стоя не способствуют здоровью - исследование

На протяжении многих лет многочисленные стартапы разрабатывали, производили и продавали стоячие столы как часть инновационной тенденции, направленной на улучшение здоровья, и многие руководители клянутся ими, включая генерального директора Apple Тима Кука, который однажды назвал сидение «новым раком».
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