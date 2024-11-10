Столы для работы стоя не способствуют здоровью - исследование

На протяжении многих лет многочисленные стартапы разрабатывали, производили и продавали стоячие столы как часть инновационной тенденции, направленной на улучшение здоровья, и многие руководители клянутся ими, включая генерального директора Apple Тима Кука, который однажды назвал сидение «новым раком».