Teaching a fool is like treating a dead person: The Kremlin refused to "lift the blockade" to Pashinyan

Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan appealed to President Vladimir Putin in a telephone conversation with a request to lift the blockade of Armenian exports to the Russian Federation, stressing that these measures violate the rules of the EAEU.
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