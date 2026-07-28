The Eurasia Dai...
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

The Eurasia Daily news agency

2 подписчика

Teaching a fool is like treating a dead person: The Kremlin refused to "lift the blockade" to Pashinyan

Teaching a fool is like treating a dead person: The Kremlin refused to "lift the blockade" to Pashinyan

Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan appealed to President Vladimir Putin in a telephone conversation with a request to lift the blockade of Armenian exports to the Russian Federation, stressing that these measures violate the rules of the EAEU.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии