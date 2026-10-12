Деньги на старт: молодым аграриям Севастополя выплачивают до 250 тысяч рублей

В воскресенье в России отметили День работников сельского хозяйства. Для привлечения в отрасль молодых специалистов в Севастополе действуют меры государственной поддержки.
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