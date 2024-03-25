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"Место уклонистов — концлагеря и штрафбаты" - командир отделения 92 ОШБр

"Место уклонистов — концлагеря и штрафбаты" - командир отделения 92 ОШБр

Он заявляет, что для уклонистов на Украине должны быть созданы такие институты."С подобным положением вещей, когда добьют последнего добровольца, вас [уклонистов] все равно призовут в армию, причем сделают пушечным мясом" — пишет Маслов.

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