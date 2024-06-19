В Красноярском крае задержанный 20-летний курьер, причастный к хищению сбережений 98-летней бабушки, предстанет перед судом

Жительнице Минусинска 1926 г.р. позвонил неизвестный мужчина и представился следователем. Он сообщил, что внучка потерпевшей якобы попала в аварию, когда переходила дорогу на красный свет, и передал трубку лжеродственнице.
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