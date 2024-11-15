Насиров Эльнур Оглы, студент ГБПОУ «Новоаннинский сельскохозяйственный колледж» (танец «Лезгинка»).
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Насиров Эльнур Оглы, студент ГБПОУ «Новоаннинский сельскохозяйственный колледж» (танец «Лезгинка»).