Чем запомнилась Лена Миро, о смерти которой официально сообщили через 9 месяцев

Елена Миро, известная своими провокационными публикациями в Живом Журнале, оставила заметный след в медийном пространстве благодаря своим резким высказываниям о внешности и личной жизни известных личностей.
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