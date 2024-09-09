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Парламентская газета

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Алаудинов: Армия России активно уничтожает ВСУ в Курской области

Алаудинов: Армия России активно уничтожает ВСУ в Курской области

Российские войска активно уничтожают украинских боевиков в Курской области. Об этом 10 сентября сообщил в соцсетях заместитель начальника главного военно-политического управления ВС России Апти Алаудинов.

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