Алаудинов: Армия России активно уничтожает ВСУ в Курской области

Российские войска активно уничтожают украинских боевиков в Курской области. Об этом 10 сентября сообщил в соцсетях заместитель начальника главного военно-политического управления ВС России Апти Алаудинов.
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