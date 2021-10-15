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Аваков предложил вернуть Крым и Донбасс насильственным путем. Экс-глава МВД объявляет войну России?

Аваков предложил вернуть Крым и Донбасс насильственным путем. Экс-глава МВД объявляет войну России?

В честь Дня защитников и защитниц Украины бывший министр внутренних дел Арсен Аваков написал колонку для «Украинской правды».

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