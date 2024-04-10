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Вечерний Новосибирск

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Круглосуточный мониторинг установлен в Новосибирской области для противодействия паводку

Круглосуточный мониторинг установлен в Новосибирской области для противодействия паводку

В настоящее время в Краснозерском районе на реке Карасук уже отмечается снижение уровня воды. Под контролем министерства ЖКХ и энергетики региона, силами аварийно-спасательной службы Новосибирской области проведены работы по распиловке льда на реках области.

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