В продаже засветился ноутбук Samsung Galaxy Book2 Pro с видеокартой Intel Arc Alchemist

Крупный американский ретейлер BHPhotoVideo по ошибке раньше времени открыл на своём сайте страницу для предзаказов нового ноутбука Samsung Galaxy Book2 Pro, в составе которого присутствует дискретный графический ускоритель Intel Arc Alchemist.
Крупный американский ретейлер BHPhotoVideo по ошибке раньше времени открыл на своём сайте страницу для предзаказов нового ноутбука Samsung Galaxy Book2 Pro, в составе которого присутствует дискретный графический ускоритель Intel Arc Alchemist.
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