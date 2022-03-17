Berg PRESS

527 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Oблезов
    Клоун-2Мединский: Москва...
  • Женя Безфамильный
    Шавка лает - караван идет...Польская «дерусиф...
  • Александр
    Первейшая задача - лишить возможности доставки боеприпасов. Интересно - можно ли за этими операциями наблюдать из кос...Для защиты Харько...

В продаже засветился ноутбук Samsung Galaxy Book2 Pro с видеокартой Intel Arc Alchemist

В продаже засветился ноутбук Samsung Galaxy Book2 Pro с видеокартой Intel Arc Alchemist

Крупный американский ретейлер BHPhotoVideo по ошибке раньше времени открыл на своём сайте страницу для предзаказов нового ноутбука Samsung Galaxy Book2 Pro, в составе которого присутствует дискретный графический ускоритель Intel Arc Alchemist.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх