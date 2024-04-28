Какое значение каждого дня Страстной недели с 29 апреля по 5 мая 2024 года Алёна ЮрьеваСтрастная неделя — это особый период для христиан, когда они углубляются в духовные практики и воздерживаются от мирских соблазнов.
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