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Какое значение каждого дня Страстной недели с 29 апреля по 5 мая 2024 года

Какое значение каждого дня Страстной недели с 29 апреля по 5 мая 2024 года

Какое значение каждого дня Страстной недели с 29 апреля по 5 мая 2024 года Алёна ЮрьеваСтрастная неделя — это особый период для христиан, когда они углубляются в духовные практики и воздерживаются от мирских соблазнов.

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