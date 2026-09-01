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"Первый шаг в яркую жизнь". Вячеслав Франк поздравил барнаульских школьников с Днем знаний

"Первый шаг в яркую жизнь". Вячеслав Франк поздравил барнаульских школьников с Днем знаний

Также он поблагодарил всех родителей "за мудрость и терпение" Для первоклассников 1 сентября – это первый шаг в яркую и интересную школьную жизнь.

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