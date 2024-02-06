Уже не просто трактор: от ДШС-14 до Т-16

Без самоходного тракторного шасси в сельской местности просто не обойтись. Нашло оно и много других применений, что доказал выпуск Т-16, продолжавшийся около 35 лет и достигший показателя в более чем 600 тысяч экземпляров.
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