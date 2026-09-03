Кардинал Дзуппи приедет в Россию для переговоров по Украине в конце сентября

Кардинал Болоньи Маттео Дзуппи посетит Россию в конце сентября по поручению Ватикана. Ожидается, что основной темой его визита станут переговоры по урегулированию украинского кризиса.
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