Уиткофф и Кушнер "в листе ожидания": Почему Россия не спешила принимать гостей из США, сказал Шевченко

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер до сих пор томятся "в листе ожидания". Почему Россия не спешила принимать гостей из США, сказал Максим Шевченко: "А что они могут предложить?"Когда американский лидер Дональд Трамп встречался с президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже в прошлом году, он на тот момент, скорее всего, уже замышлял похищение главы Венесуэлы Николаса Мадуро, которое произошло в январе 2026-го, предположил политик, журналист Максим Шевченко в программе "Итоги дна с Делягиным" на Царьграде.
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