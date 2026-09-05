Уиткофф и Кушнер "в листе ожидания": Почему Россия не спешила принимать гостей из США, сказал Шевченко

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер до сих пор томятся "в листе ожидания". Почему Россия не спешила принимать гостей из США, сказал Максим Шевченко: "А что они могут предложить?"Когда американский лидер Дональд Трамп встречался с президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже в прошлом году, он на тот момент, скорее всего, уже замышлял похищение главы Венесуэлы Николаса Мадуро, которое произошло в январе 2026-го, предположил политик, журналист Максим Шевченко в программе "Итоги дна с Делягиным" на Царьграде.