Прорыв информационной блокады

Андрей Соколов Интервью Путина американскому журналисту вызвало бурную реакцию во всем мире В центре самого пристального внимания всего мира продолжает оставаться интервью, которое президент России Владимир Путин дал в четверг в Кремле популярному американскому журналисту Такеру Карлсону.