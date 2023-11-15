Осевший в Москве Кедми обвинил Россию в непонимании евреев

ВП

Владислав Петряев

Какая же это непостижимо сложная натура - еврей! Как можно постичь её, если она САМА в своей Торе вознесла себя до богом избранного народа, призванного править всем миром. Как её понять, если она в Хамасе, превращённом им, Израилем, в гетто, в концлагерь, точно по своей Торе, в противоречии с международным правом, уничтожает народ Палестины на территории Хамас: неповинных детей, женщин, стариков вместе с мулами и ишаками??? Это призывает нас понять "всемудрый" Кедми? Евреи - это первая в мировой истории нация, провозгласившая себя выше ВСЕХ остальных наций в мире, вызывающая невольную ненависть к себе и гонение. Кто, в нарушении Совбеза ООН, несколько раз оккупировал различные территории Палестины? Израиль. И кто сейчас поставил своей изуверской целью соединить Израиль с морем путём уничтожения и захвата ВСЕЙ территории Хамаса, уничтожив и народ, и города его. Евреи! И мы должны ПОНИМАТЬ этот народ??? Смириться с его притязаниями на мировое господство? Ха-ха-ха! Не получится, Кедми! Не пыжься. Этот конфликт раскрыл истинное твоё презрительно-высокомерное лицо, присущее практически ВСЕМ евреям, воспитанным на Торе.