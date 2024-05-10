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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Махачев объяснил, почему хочет перейти в полусредний вес: «Когда я побью Порье и Царукяна, что мне делать в легком дивизионе?»

«Остаться в легком весе? А что далее? Сейчас у меня Порье. После того, как я побью Порье и Армана… Не знаю.

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