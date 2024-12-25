На Украине назвали цель массированного удара ВС России

Целью массированного удара Вооруженных сил (ВС) России являются объекты энергетики. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
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