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  • petuhova_iv Петухова
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На Украине назвали цель массированного удара ВС России

На Украине назвали цель массированного удара ВС России

Целью массированного удара Вооруженных сил (ВС) России являются объекты энергетики. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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