На Украине назвали цель массированного удара ВС России

Целью массированного удара Вооруженных сил (ВС) России являются объекты энергетики. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).