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Газ вокруг сектора Газа

Газ вокруг сектора Газа

Практически каждый крупный конфликт сегодня так или иначе ассоциируется со схемами поставки сырья или логистическими коридорами.

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