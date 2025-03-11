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Царьград

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Оплата смартфоном грозит потерей денег – Финансист Валишвили

Оплата смартфоном грозит потерей денег – Финансист Валишвили

Финансист рассказал о рисках при оплате покупок с помощью NFC-технологии.Те жители России, что расплачиваются за покупки с помощью смартфоном, рискуют столкнуться с кражи денег с банковских карт.

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