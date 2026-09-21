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Мировое обозрение

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Будапешт хочет уйти от российских энергоносителей, но не под «адскими санкциями»

Будапешт хочет уйти от российских энергоносителей, но не под «адскими санкциями»

Венгрия обратилась к США с просьбой освободить ее от американских ограничений, связанных с закупками российских энергоносителей, на переходный период.

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