«Гигиена души»: Как новая архитектура крематориев и колумбариев поможет людям пережить смерть близких

Смерть – тема если не табуированная, то уж точно не самая обсуждаемая в современном обществе. Так сложилось, что непреодолимая конечность человеческого бытия, как бы она ни будоражила сознание отдельных творческих личностей, все же не вызывает энтузиазма в кругах массовой аудитории.