Подполковник Иванников: Главкому ВСУ Сырскому уже готовят замену

Военный эксперт Олег Иванников обратил внимание на то, что взявший на себя руководство Вооружёнными силами киевского режима Александр Сырский может оказаться смещён с должности, а очередным главнокомандующим окажется Александр Павлюк.
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