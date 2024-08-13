Красота требует жертв: 6 странных бьюти-процедур

Все женщины хотят быть красивыми и ради этого они готовы на многое. Лечение волос горящей свечкой Надоели секущиеся кончики, но не хотите подстригать волосы и убирать их длину? Тогда будьте готовы к необычной процедуры под названием – вела-терапия.