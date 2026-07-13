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Царьград

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"Не до ПВО": Почему защита НПЗ оказалась недооценённой - и чем это обернулось

"Не до ПВО": Почему защита НПЗ оказалась недооценённой - и чем это обернулось

Массовые атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы и объекты топливно-энергетического комплекса выявили, что тема противовоздушной обороны и комплексной защиты промышленных объектов долгое время игнорировалась.

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