Как резались зубы у «Серых волков» U-31 в 1915 году её экипаж мог бы рассказать, как опасно не закрывать кислородные клапана.
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Как резались зубы у «Серых волков» U-31 в 1915 году её экипаж мог бы рассказать, как опасно не закрывать кислородные клапана.
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