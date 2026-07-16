ФСБ пресекла серию терактов в России, организованных украинским агентом Жиковичем

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) сорвала преступные планы по организации серии террористических актов в различных регионах страны, поддержанных украинским агентом Виталием Жиковичем, арестованным в июле 2026 года.
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