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Регионы России

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ФСБ пресекла серию терактов в России, организованных украинским агентом Жиковичем

ФСБ пресекла серию терактов в России, организованных украинским агентом Жиковичем

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) сорвала преступные планы по организации серии террористических актов в различных регионах страны, поддержанных украинским агентом Виталием Жиковичем, арестованным в июле 2026 года.

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