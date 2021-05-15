Учили оперировать динозавра и массировать сердце в Уссурийске

В субботу, 15 мая, в центре Уссурийска развернулся красочный фестиваль-пикник "Жизнь вокруг нас". Горожан учили делать непрямой массаж сердца, оперировать плюшевого динозавра, правильно лепить вареники, владеть мечом, управлять беспилотниками и многому другому.
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