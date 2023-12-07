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На Украине признают успехи российских войск в Авдеевке

На Украине признают успехи российских войск в Авдеевке

Ситуация в Авдеевке является одной из главных тем украинских СМИ и телеграм-каналов. Но если еще совсем недавно киевская пропаганда твердила о неприступности этого участка линии соприкосновения, то теперь об успехах армии РФ говорят даже украинские военные аналитики.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
&quot;теперь об успехах армии РФ говорят даже украинские военные аналитики. &quot;                                                                                                            Не знаю, о каких военных украинских аналитиках речь, но их военные эксперты - два полкана, Ждунов и Свистун, говорят, что всё прекрасно и украинские войска вот-вот  всё вернут. Так что идеология и пропаганда там не дремлет.
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