На Украине признают успехи российских войск в Авдеевке

ВМ

Владимир Минаков

"теперь об успехах армии РФ говорят даже украинские военные аналитики. " Не знаю, о каких военных украинских аналитиках речь, но их военные эксперты - два полкана, Ждунов и Свистун, говорят, что всё прекрасно и украинские войска вот-вот всё вернут. Так что идеология и пропаганда там не дремлет.