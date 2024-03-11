Медик Максимов посоветовал есть салат из фруктов и орехов после тренировки

Весной при избыточных физических нагрузках в рацион стоит добавить салат из фруктов и орехов. Он станет отличным вариантом полезной пищи после тренировок, сообщил РИАМО специалист центра китайской медицины здравницы «Лаго-Наки» Сергей Максимов По его словам, в такой салат можно добавить яблоки, груши, ягоды и любые орехи.