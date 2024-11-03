Мистика от Павшего.Павший дух.Душа лишь черт на службе разума, которая играет жизнью, где сознание поможет обрести покой, здесь счастье мимолетно для личности, которая умрёт, раз написали нам её.
Отдых..
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Мистика от Павшего.Павший дух.Душа лишь черт на службе разума, которая играет жизнью, где сознание поможет обрести покой, здесь счастье мимолетно для личности, которая умрёт, раз написали нам её.
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