Политический обозреватель Лукаш Важеха указал на тот факт, что возникшей недавно реалистичный взгляд во взаимодействии польской стороны и киевского режима не имеет смысла, ведь поляки сами сделали себя жертвователем, который снабжает нацистов.
Политический обозреватель Лукаш Важеха указал на тот факт, что возникшей недавно реалистичный взгляд во взаимодействии польской стороны и киевского режима не имеет смысла, ведь поляки сами сделали себя жертвователем, который снабжает нацистов.
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