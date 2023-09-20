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Журналист Важеха: Реализм в отношениях Польши и Киева не имеет смысла

Журналист Важеха: Реализм в отношениях Польши и Киева не имеет смысла

Политический обозреватель Лукаш Важеха указал на тот факт, что возникшей недавно реалистичный взгляд во взаимодействии польской стороны и киевского режима не имеет смысла, ведь поляки сами сделали себя жертвователем, который снабжает нацистов.

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