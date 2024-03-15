★ world pristav...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Противник нанёс утренний удар по Белгороду с применением РСЗО RM-70 Vampire

Противник нанёс утренний удар по Белгороду с применением РСЗО RM-70 Vampire

Противник не оставляет попыток сорвать выборы если не по всей России, то в приграничных регионах. Сегодня с утра украинские вооруженные формирования нанесли очередной удар по Белгороду, обстреляв город из РСЗО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх