Противник нанёс утренний удар по Белгороду с применением РСЗО RM-70 Vampire

Противник не оставляет попыток сорвать выборы если не по всей России, то в приграничных регионах. Сегодня с утра украинские вооруженные формирования нанесли очередной удар по Белгороду, обстреляв город из РСЗО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии