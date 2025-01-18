Сам себе мастер
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Сам себе мастер

162 203 подписчика

Как сделать очень простой и доступный клей-лак для защиты от воды

Как сделать очень простой и доступный клей-лак для защиты от воды

Чтобы защитить, к примеру, самодельные садовые фигурки от воды и влаги нужен специальный лак. В этом случае можно обойтись без его покупки и значительно сэкономить, сделав защитный клей-лак самостоятельно всего из двух ингредиентов, которые доступны каждому.

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Комментарии
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Вера смелых
Он и клеит, и лакирует... )))
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