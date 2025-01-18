Как сделать очень простой и доступный клей-лак для защиты от воды

Чтобы защитить, к примеру, самодельные садовые фигурки от воды и влаги нужен специальный лак. В этом случае можно обойтись без его покупки и значительно сэкономить, сделав защитный клей-лак самостоятельно всего из двух ингредиентов, которые доступны каждому.