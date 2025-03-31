Время ремонта моста сократится на 4 месяца, но автовладельцам закроют проезд

Схема движения по Троицкому мосту в Петербурге изменится с 1 апреля текущего года. В период с 1 апреля по 10 июня на мосту будут ремонтировать трамвайные пути, и проезд разрешат только общественному транспорту.
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