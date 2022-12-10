Хорватия выбила Бразилию по пенальти, Аргентина прошла Нидерланды, Промес может стать гражданином РФ, Роналду опять начнет в запасе, санкции МОК в силе и другие новости

Доброе утро, друзья! Ловите наш дайджест новостей прошедшего дня 📰 1. В первом четвертьфинальном матче на ЧМ-2022 развернулась настоящая драма: Бразилия забила Хорватии на 106-й минуте, пропустила на 117-й (и это был, на минуточку, первый и единственный удар хорватов в створ!), а потом вылетела после серии пенальти.
Популярные статьи
- Вылет Испании по пенальти, 6 голов Португалии и Роналду на лавке, лимит в КХЛ ужесточат, состав сборной на КПК, «Юве» могут понизить в классе и другие новости
- Карнавал Бразилии, мучения Хорватии, 200 млн евро в год для Роналду, Ирвинг лишился Nike и другие новости утра
- Англия против Франции в 1/4 финала ЧМ, Роналду недоволен тренером Португалии, команда Плющенко выиграла турнир по прыжкам и другие новости утра
Свежие комментарии