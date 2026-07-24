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Смоленская Газета

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В этом году смоленской волонтёрской организации «Море Добра» исполняется 18 лет

В этом году смоленской волонтёрской организации «Море Добра» исполняется 18 лет

В этом году смоленской волонтёрской организации «Море Добра» исполняется 18 лет. Благотворительный волонтёрский проект объединяет неравнодушных жителей региона, которые помогают маленьким пациентам в больницах, детям с ограничениями по здоровью, воспитанникам специализированных интернатов.

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