В этом году смоленской волонтёрской организации «Море Добра» исполняется 18 лет. Благотворительный волонтёрский проект объединяет неравнодушных жителей региона, которые помогают маленьким пациентам в больницах, детям с ограничениями по здоровью, воспитанникам специализированных интернатов.
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