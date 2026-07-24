В этом году смоленской волонтёрской организации «Море Добра» исполняется 18 лет. Благотворительный волонтёрский проект объединяет неравнодушных жителей региона, которые помогают маленьким пациентам в больницах, детям с ограничениями по здоровью, воспитанникам специализированных интернатов.